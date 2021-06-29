Счетная палата: В Днепре выявили более 160 загрязнителей, состояние реки катастрофическое

Счетная палата сообщила, что в поверхностных водах реки Днепр выявили 161 загрязнитель, в частности, гербицид атразин, металлы кадмий и никель. Это угрожает здоровью населения Украины и может привести к экологической катастрофе.

Об этом в свою очередь свидетельствуют результаты аудита эффективности государственной программы водного хозяйства и экологического оздоровления реки на период до 2021 года.

Показатели качества воды в реке ухудшаются. Последние проведенные исследования выявили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используется в парфюмерии — синтетического мускуса, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути.