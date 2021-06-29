На відкритті Вімблдону глядачі влаштували овацію розробниці вакцини Oxford/AstraZeneca Сарі Гілберт

На відкритті Вімблдонського турніру глядачі привітали оваціями розробницю вакцини Oxford/AstraZeneca професорку Сару Гілберт та главу Оксфордської вакцинної групи Ендрю Полларда.
Відео, де королівський фонд вітає науковців, оприлюднили на офіційному Twitter Вімблдону.
Організатори турніру видали медичним працівникам та науковцям сотні безкоштовних квитків на Вімблдонський турнір, щоб подякувати їм за вагомий внесок у збереження життя інших людей.
Глядачі відзначили, що такі овації вразили Сару Гілберт і вона була дуже розчулена.
У Великій Британії традиційно на день відкриття турніру у Королівську ложу запрошують людей, чиїми досягненнями пишається країна.
- Професорка Сара Гілберт — одна з лідерів проєкту щодо розробки вакцини проти коронавірусу. Після того як стало відомо, що вакцина викликає сильну імунну реакцію та утворює антитіла, що знищують інфекцію, вона прокинулася знаменитою. Імʼя Сари Гілберт потрапило на сторінки найбільших ЗМІ у всьому світі.
- Вона отримала науковий ступінь з біології в університеті Східної Англії, а потім захистила докторську з біохімії. Після цього Гілберт зайнялася науково-дослідною роботою в сфері біотехнологій, де вивчала виробництво ліків у промислових масштабах. У 1998 році народила трійню, після чого почала викладати в університеті.
- Вімблдон — найстаріший двотижневий турнір великого тенісу, який відбувається щорічно в кінці червня — на початку липня на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні.