На відкритті Вімблдону глядачі влаштували овацію розробниці вакцини Oxford/AstraZeneca Сарі Гілберт

На відкритті Вімблдонського турніру глядачі привітали оваціями розробницю вакцини Oxford/AstraZeneca професорку Сару Гілберт та главу Оксфордської вакцинної групи Ендрю Полларда.

Відео, де королівський фонд вітає науковців, оприлюднили на офіційному Twitter Вімблдону.

Організатори турніру видали медичним працівникам та науковцям сотні безкоштовних квитків на Вімблдонський турнір, щоб подякувати їм за вагомий внесок у збереження життя інших людей.

Глядачі відзначили, що такі овації вразили Сару Гілберт і вона була дуже розчулена.

У Великій Британії традиційно на день відкриття турніру у Королівську ложу запрошують людей, чиїми досягненнями пишається країна.