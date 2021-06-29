На открытии Уимблдона зрители устроили овацию разработчику вакцины Oxford/AstraZeneca Саре Гилберт

На открытии Уимблдонского турнира зрители приветствовали овациями разработчика вакцины Oxford/AstraZeneca профессора Сару Гилберт и главу Оксфордской вакцинной группы Эндрю Полларда.

Видео, где королевский фонд приветствует ученых, обнародовали на официальном Twitter Уимблдона.

Организаторы турнира выдали медицинским работникам и ученым сотни бесплатных билетов на Уимблдонский турнир, чтобы поблагодарить их за весомый вклад в сохранение жизни других людей.

Зрители отметили, что такие овации поразили Сару Гилберт и она была очень растрогана.

В Великобритании традиционно в день открытия турнира в Королевскую ложу приглашают людей, чьими достижениями гордится страна.