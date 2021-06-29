У Києві центр масової вакцинації цього тижня працюватиме 5 днів

Цього тижня у Києві вакцинація від коронавірусу на базі Міжнародного виставкового центру триватиме 5 днів — з 30 червня (середа) до 4 липня (неділя) включно.

Записатись на неї можна тут або вакцинуватись у порядку живої черги.

Зазначимо, що в Україні вже відкрили 130 пунктів масової вакцинації — ось список. Щеплення там роблять безкоштовно, китайською вакциною CoronaVac, яку схвалила ВООЗ. Наразі пункту вакцинації немає в Миколаївській області.