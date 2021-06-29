У Києві центр масової вакцинації цього тижня працюватиме 5 днів

Цього тижня у Києві вакцинація від коронавірусу на базі Міжнародного виставкового центру триватиме 5 днів — з 30 червня (середа) до 4 липня (неділя) включно.
Записатись на неї можна тут або вакцинуватись у порядку живої черги.
Зазначимо, що в Україні вже відкрили 130 пунктів масової вакцинації — ось список. Щеплення там роблять безкоштовно, китайською вакциною CoronaVac, яку схвалила ВООЗ. Наразі пункту вакцинації немає в Миколаївській області.
- Із 29 травня 2021 року в Україні запустили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19. У них вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефоном чи повідомленням, так і всіх охочих, хто ще не отримав запрошення, але є в листі очікування, а також у порядку живої черги. Пріоритет у всіх випадках надається літнім людям.
- В Україні станом на 29 червня зробили 2 501 831 щеплення від коронавірусу: першу дозу отримали 1 912 469 людей, другу — 589 362.