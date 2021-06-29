В Киеве центр массовой вакцинации на этой неделе будет работать 5 дней

На этой неделе в Киеве вакцинацию от коронавируса на базе Международного выставочного центра будут проводить 5 дней — с 30 июня (среда) до 4 июля (воскресенье) включительно.
Записаться на нее можно здесь или вакцинироваться в порядке живой очереди.
Отметим, что в Украине уже открыли 130 пунктов массовой вакцинации — вот список. Прививки там делают бесплатно, китайской вакциной CoronaVac, которую одобрила ВОЗ. Сейчас пункта вакцинации нет в Николаевской области.
- С 29 мая 2021 года в Украине запустили первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19. В них вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, так и всех желающих, кто еще не получил приглашение, но записан в лист ожидания, а также в порядке живой очереди. Приоритет во всех случаях предоставляется пожилым людям.
- В Украине по состоянию на 29 июня сделали 2 501 831 прививку от коронавируса: первую дозу получили 1 912 469 человек, вторую — 589 362.