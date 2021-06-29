В Киеве центр массовой вакцинации на этой неделе будет работать 5 дней

На этой неделе в Киеве вакцинацию от коронавируса на базе Международного выставочного центра будут проводить 5 дней — с 30 июня (среда) до 4 июля (воскресенье) включительно.

Записаться на нее можно здесь или вакцинироваться в порядке живой очереди.

Отметим, что в Украине уже открыли 130 пунктов массовой вакцинации — вот список. Прививки там делают бесплатно, китайской вакциной CoronaVac, которую одобрила ВОЗ. Сейчас пункта вакцинации нет в Николаевской области.