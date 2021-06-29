Минздрав объяснил, почему не во всех регионах открыли центры массовой вакцинации

В некоторых областях и городах до сих пор нет центров вакцинации от коронавируса, потому что этим вопросом занимаются мэры и местные департаменты здравоохранения. Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал в интервью изданию «Лига».

«Решение об их открытии — ответственность местных мэров и руководителей управлений или департаментов здравоохранения. Мы призываем их принимать такие решения. Некоторые регионы еще наблюдают, как это работает, некоторые уже получили от нас полный пакет документов, формируют бригады врачей, ищут площадки», — отметил Кузин.