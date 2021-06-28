Іспанія обіграла Хорватію і вийшла в 1/4 фіналу Євро

Збірна Іспанії вийшла у чвертьфінал Євро-2020, обігравши Хорватію з рахунком 5:3.

Перший мʼяч залетів у ворота іспанців — це був автогол, який вже назвали найдовшим (майже 45 метрів) в історії Євро. Воротар Іспанії Унаї Сімон не прийняв пас від свого захисника і пустив мʼяч у власні ворота.

До кінця першого тайму іспанцям вдалося зрівняти рахунок. Забив Пабло Сарабія.

Другий тайм був дуже насиченим. Спочатку у ворота хорватів головою забив Сесар Аспілікуета. Після цього третій гол для Іспанії забив Ферран Торрес. Під кінець матчу Хорватія відіграла гол і зрівняла рахунок на 90 + 3-й хвилині, перевівши гру в овертайм.

В екстра-таймах Альваро Мората і Мікель Оярсабаль вивели Іспанію вперед.