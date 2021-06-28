США в прикордонному регіоні Іраку і Сирії нанесли удари по іранських цілям

США в прикордонному регіоні Іраку і Сирії нанесли авіаудари по обʼєктах збройних угруповань, які підтримує Іран. Йдеться про «Катаїб Хезболла» і «Катаїб Саїд аш-Шухада».
Про це повідомляє Міноборони США.
Авіація США атакувала сховища і склади зі зброєю. Знищені один обʼєкт в Іраку і два в Сирії. Дані про втрати противника американські військові не повідомляють. Як передає Reuters, одне з угрупувань повідомило про загибель чотирьох своїх бійців і готується помститися.
Пентагон зазначає, що удари були завдані за наказом президента США Джо Байдена у відповідь на атаки по американським цілям в Іраку, де знаходиться близько 2 500 солдатів США.
Ірак засудив дії США. Представник іракського премʼєр-міністра Яхья Расул назвав удари кричущим порушенням суверенітету Іраку.
Представник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде заявив, що США «підривають безпеку» на Близькому Сході і повинні «утримуватися від емоційних кроків».
Сирійські державні ЗМІ писали, що американці «вбили дитину» поблизу міста Абу-Камаль.
Як зазначає Reuters, США зараз ведуть переговори про можливе повернення до ядерної угоди з Іраном, але в той же час дають зрозуміти Тегерану, що атаки на американських військових неприйнятні.
- Атаки на американські обʼєкти в Іраку почастішали після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. 8 січня і 12 березня 2020 роки три американські бази в Іраку були атаковані — загинули три людини і 10 отримали поранення.
- У березні американські військові оприлюднили відео ракетного удару Ірану по американській авіабазі в Іраку аль-Асад в 160 км на заході від Багдаду.