«Форсаж 9» за три дні прокату у США зібрав рекордні 70 мільйонів доларів. Це найуспішніший реліз від початку пандемії

Американський бойовик режисера Джастіна Ліна «Форсаж 9» за три дні прокату у США зібрав рекордні 70 мільйонів доларів.

Це найуспішніший кінотеатральний реліз у Сполучених Штатах від початку пандемії, пише CNN.

У Штатах стрічка вийшла на екрани 25 червня, наразі стрічку показують одночасно у 4 179 кінотеатрах.

Загалом «Форсаж 9: Нестримна сага» зібрав у прокаті майже 400 мільйонів доларів, із них понад 200 мільйонів — у Китаї, де стрічка дебютувала 21 травня. Тож фільм повністю окупив свій 200-мільйонний бюджет. В Україні «Форсаж 9» вийшов у прокат 17 червня.