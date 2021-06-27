У Львові на півмарафоні помер 23-річний бігун. Він не був аматором

У Львові помер 23-річний хлопець, який брав участь у півмарафоні. Він не добіг 200 метрів до фінішу, хоча на початку 15 кілометрів подолав всього за 1 годину 15 хвилин. Загальна довжина дистанції 21 кілометр.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, а також видання «Zaxid.net».

«Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики щойно констатували смерть», — написав мер Львова.

Реанімаційні зусилля медиків, які чергували на трасі проведення півмарафону, були безрезультатними. Причина смерті наразі невідома, її встановить розтин.

Організатори спочатку призупинили проведення змагань, але пізніше відновили за зміненим маршрутом.

Участь у змаганні могли взяти усі охочі, але загиблий хлопець не був аматором.