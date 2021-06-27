Во Львове на полумарафоне умер 23-летний бегун. Он не был аматором

Во Львове умер 23-летний парень, который участвовал в полумарафоне. Он не добежал 200 метров до финиша, хотя в начале 15 километров преодолел всего за 1 час 15 минут. Общая длина дистанции 21 километр.

Об этом сообщил городской глава Андрей Садовый, а также издание «Zaxid.net».

«Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть», — написал мэр Львова.

Реанимационные усилия медиков, дежуривших на трассе проведения полумарафона, были безрезультатными. Причина смерти пока неизвестна, ее установит вскрытие.

Организаторы сначала приостановили проведение соревнований, но позже возобновили по измененному маршруту.

Участие в соревновании могли принять все желающие, но погибший парень не был аматором.