Американська фармкомпанія Johnson & Johnson заплатить $230 мільйонів у справі про опіоїдну кризу

Американський фармацевтичний гігант Johnson & Johnson має заплатити $230 мільйонів у рамках судових розглядів у штаті Нью-Йорк навколо так званої опіоїдної кризи. Про це повідомляє BBC. Опіоїди — це клас сильнодіючих ліків, що містяться в опійному маку, які можна використовувати для блокування сигналів болю між мозком і тілом. Їх можна знайти і як ліки, що відпускаються за рецептом, і як незаконні вуличні наркотики (героїн). У США у період з 1999 по 2019 рік від передозування ними померло майже пів мільйона людей.

Виплати ж виключають компанію Johnson & Johnson з судової тяганини, яка має розпочатися 29 червня. На ній відповідачами будуть кілька великих виробників і дистрибʼюторів опіоїдів. У компанії підкреслюють, що рішення про виплати не означає визнання у порушенні закону. Виплати повинні будуть проводитися протягом девʼяти років. Компанії доведеться заплатити додатково $30 млн у разі створення фонду, кошти якого будуть спрямовувати на запобігання проблем з опіоїдами у майбутньому.