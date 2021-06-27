Американская фармкомпания Johnson & Johnson заплатит $230 миллионов по делу об опиоидном кризисе

Американский фармацевтический гигант Johnson & Johnson должен заплатить $230 миллионов в рамках судебных разбирательств в штате Нью-Йорк вокруг так называемого опиоидного кризиса. Об этом сообщает BBC. Опиоиды — это класс сильнодействующих веществ, содержащихся в опийном маке, которые можно использовать для блокировки сигналов боли между мозгом и телом. Их можно найти как в виде лекарств, которые отпускают по рецепту, так и в виде незаконных уличных наркотиков (героин). В США в период с 1999 по 2019 год от передозировки ими умерло почти полмиллиона человек.

Выплаты же исключают компанию Johnson & Johnson из судебной волокиты, которая должна начаться 29 июня. На ней ответчиками будут несколько крупных производителей и дистрибьюторов опиоидов. В компании подчеркивают, что решение о выплатах не означает признания в нарушении закона. Выплаты будут проводиться в течение девяти лет. Компании придется заплатить дополнительно $30 млн в случае создания фонда, средства которого будут направлять на предотвращение проблем с опиоидами в будущем.