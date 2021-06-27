Китай опублікував нові фото та відео, які зробив марсохід Zhurong

Китайське космічне агентство 27 червня опублікувало відео свого марсохода «Чжуронг» (Zhurong), який рухається по поверхні Марсу.
У новому пресрелізі є епізоди приземлення Zhurong у травні, на яких показано, як розгортається його парашутна система і момент приземлення.
«Орбітальний апарат і марсохід перебувають у доброму робочому стані, безпечно передають інформацію з Марсу партії і батьківщині, а також посилають віддалені благословення до сторіччя заснування партії», — йдеться у заяві агентства для преси.
На іншому відео показано, як «Чжуронг» відʼїжджає від своєї посадкової платформи і рухається поверхнею Марсу.
Також опубліковані фотографії, які показують поверхню Червоної планети і колії, залишені марсоходом.
- «Чжуронг» прибув на Марс у середині травня. 22 травня марсохід вийшов зі своєї посадкової капсули на поверхню планети. Це зробило Китай другою країною після США, яка має там керований всюдихід.
- Китайський марсохід повинен вивчити ґрунт і атмосферу на поверхні планети. Він також буде шукати ознаки життя, а також будь-які підземні води або лід.