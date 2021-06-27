Китай опублікував нові фото та відео, які зробив марсохід Zhurong

Китайське космічне агентство 27 червня опублікувало відео свого марсохода «Чжуронг» (Zhurong), який рухається по поверхні Марсу.

У новому пресрелізі є епізоди приземлення Zhurong у травні, на яких показано, як розгортається його парашутна система і момент приземлення.

«Орбітальний апарат і марсохід перебувають у доброму робочому стані, безпечно передають інформацію з Марсу партії і батьківщині, а також посилають віддалені благословення до сторіччя заснування партії», — йдеться у заяві агентства для преси.

На іншому відео показано, як «Чжуронг» відʼїжджає від своєї посадкової платформи і рухається поверхнею Марсу.

Також опубліковані фотографії, які показують поверхню Червоної планети і колії, залишені марсоходом.

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