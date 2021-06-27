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В Україні через негоду знеструмленими залишаються майже 400 населених пунктів у 8 областях

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
В Україні через негоду знеструмленими залишаються майже 400 населених пунктів у 8 областях

Зручне місто / Facebook

В Україні станом на 27 червня через пориви вітру, дощі та грозу знеструмлено 393 населених пункти у 8 областях. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Ідеться про наступні області:

  • Київська — 129 населених пунктів;
  • Чернігівська — 73;
  • Житомирська — 57;
  • Черкаська — 50;
  • Вінницька — 26;
  • Львівська — 26;
  • Кіровоградська — 20;
  • Одеська — 12.

Також у суботу, 26 червня, у Львові рятувальники відкачали 350 кубометрів води з підтоплених ділянок міста, розрізали та прибрали 18 дерев на семи вулицях. Всього від початку негоди (25 червня) відкачали близько трьох тисяч кубометрів води з присадибних ділянок, житлових будинків та підземного переходу.

  • Дощі, грози та пориви вітру пройшлись Україною 25 червня. Негода підтопила вулиці, дерева падали на автівки та ламали дахи. Окрім цього, троє людей постраждали на Західній Україні — в одну людину вдарила блискавка, другу шпиталізували після падіння шиферу, а третя травмувалася через падіння дерева.