В Украине из-за непогоды обесточенными остаются почти 400 населенных пунктов в 8 областях

В Украине по состоянию на 27 июня из-за порывов ветра, дождя и гроз обесточены 393 населенных пункта в 8 областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Речь идет о следующих областях:
- Киевская — 129 населенных пунктов;
- Черниговская — 73;
- Житомирская — 57;
- Черкасская — 50;
- Винницкая — 26;
- Львовская — 26;
- Кировоградская — 20;
- Одесская — 12.
Также в субботу, 26 июня, во Львове спасатели откачали 350 кубометров воды из подтопленных участков города, разрезали и убрали 18 деревьев на семи улицах. Всего с начала непогоды (25 июня) откачали около трех тысяч кубометров воды с приусадебных участков, жилых домов и подземного перехода.
- Дожди, грозы и порывы ветра прошлись по Украине 25 июня. Непогода подтопила улицы, деревья падали на автомобили и ломали крыши. Кроме этого, три человека пострадали на Западной Украине — в одного человека ударила молния, второго госпитализировали после падения шифера, а третий травмировался из-за падения дерева.