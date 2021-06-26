У Колумбії обстріляли вертоліт із президентом на борту

У Колумбії, недалеко від кордону з Венесуелою, обстріляли вертоліт із президентом на борту. Вогонь вівся з великокаліберного кулемета, вертоліт отримав кілька пробоїн.

Про це повідомляє BBC.

Разом із президентом Іваном Дуке Маркесом летіли міністри оборони і внутрішніх справ, а також губернатор провінції Кататумбо. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Дуке Маркес назвав напад боягузливим і заявив, що його не залякати. Він додав, що силам безпеки віддано наказ знайти винних.

За даними місцевих ЗМІ, вертоліт обстріляли, коли він заходив на посадку. Кілька влучень було у двигун.

Поки ніхто на себе не взяв відповідальність за напад.