В Колумбии обстреляли вертолет с президентом на борту

В Колумбии, недалеко от границы с Венесуэлой, обстреляли вертолет с президентом на борту. Огонь велся из крупнокалиберного пулемета, вертолет получил несколько пробоин.

Об этом сообщает BBC.

Вместе с президентом Иваном Дуке Маркесом летели министры обороны и внутренних дел, а также губернатор провинции Кататумбо. В результате обстрела никто не пострадал.

Дуке Маркес назвал нападение трусливым и заявил, что его не запугать. Он добавил, что силам безопасности дан приказ найти виновных.

По данным местных СМИ, вертолет обстреляли, когда он заходил на посадку. Несколько попаданий пришлось в двигатель.

Пока никто на себя не взял ответственность за нападение.