В Україні через негоду знеструмлені 811 населених пунктів у 9 областях, три людини отримали травми

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

В Україні внаслідок складних погодних умов (пориви вітру та дощ) спрацювала система автоматичного захисту ліній електропередачі та знеструмлені 811 населених пунктів у 9 областях.

Також через негоду у Львівській області внаслідок падіння дерева травми отримала одна людина (від госпіталізації відмовилась). У Рівненській області через негоду травмувались двоє людей: одну людину вдарила блискавка, другу шпиталізували після падіння шиферу.

Рятувальники повідомляють, що у Львівській області за пів години подекуди випало близько 28 мм опадів, що становить 60% від місячної норми. В області підтоплені 11 житлових будинків, 23 присадибні ділянки, одна підземна парковка, три підвали й один підземний перехід. Частково пошкоджено 12 дахів (5 на адміністративних будівлях і 7 — на житлових).

У Рівненській області через негоду частково пошкоджено дахи 13 житлових будинків, покрівлю їдальні Шпанівського ліцею, школи в селі Посягва Рівненського району та покрівлю Клесівської селищної ради.

В Івано-Франківській області внаслідок підняття рівня води в річці Чорний Черемош пошкоджено 2 пішохідні містки в селі Шибене (Верховинський район), річку можна перетнути через об’їзні шляхи.