В Украине из-за непогоды обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях, три человека получили травмы

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Украине из-за сложных погодных условий (порывы ветра и дождь) сработала система автоматической защиты линий электропередачи и обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях.

Кроме этого, из-за непогоды во Львовской области в результате падения дерева травмировался один человек (от госпитализации отказался). В Ровенской области из-за непогоды травмировались два человека: одного ударило молнией, второго госпитализировали после падения шифера.

Спасатели сообщают, что во Львовской области за полчаса местами выпало около 28 мм осадков, что составляет 60% от месячной нормы. В области подтоплены 11 жилых домов, 23 приусадебных участка, одна подземная парковка, три подвала и один подземный переход. Частично повреждены 12 крыш (5 на административных зданиях и 7 на жилых).

В Ровенской области из-за непогоды частично повреждены крыши 13 жилых домов, кровля столовой Шпановского лицея, школы в селе Посягва Ровенского района и кровля Клесовского поселкового совета.

В Ивано-Франковской области в результате подъема уровня воды в реке Черный Черемош повреждены 2 пешеходных мостика в селе Шибене (Верховинский район), пересечь реку можно через объездные пути.