Зеленський звільнив голову Сумської ОДА та одразу призначив нового. Ним став Дмитро Живицький

Володимир Зеленський призначив Дмитра Живицького головою Сумської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №273/2021 опублікували на сайті ОП.

Президент особисто зустрівся з Живицьким в Офісі президента та вручив йому службове посвідчення.

«Ви дуже добре знаєте Сумщину, адже це ваша рідна область. Також у вас гарна обізнаність на проблемах, які існують у сфері дорожнього господарства регіонів. Упевнений, що на посаді голови обласної державної адміністрації ви зможете використати ці знання й досягнете конкретних результатів для розвитку області», — сказав президент.

Відтак указом №272/2021, оприлюдненим на сайті Офісу президента, Зеленський звільнив Василя Хому з посади голови Сумської обласної державної адміністрації.