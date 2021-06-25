Зеленський звільнив голову Сумської ОДА та одразу призначив нового. Ним став Дмитро Живицький

Володимир Зеленський призначив Дмитра Живицького головою Сумської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ №273/2021 опублікували на сайті ОП.
Президент особисто зустрівся з Живицьким в Офісі президента та вручив йому службове посвідчення.
«Ви дуже добре знаєте Сумщину, адже це ваша рідна область. Також у вас гарна обізнаність на проблемах, які існують у сфері дорожнього господарства регіонів. Упевнений, що на посаді голови обласної державної адміністрації ви зможете використати ці знання й досягнете конкретних результатів для розвитку області», — сказав президент.
Відтак указом №272/2021, оприлюдненим на сайті Офісу президента, Зеленський звільнив Василя Хому з посади голови Сумської обласної державної адміністрації.
- Живицький народився у 1982 році в Сумах. У 2004 році закінчив Сумський державний університет за спеціальністю «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», у 2019 році — Національну академію державного управління при президентові України за спеціальністю «Публічне управління і адміністрування».
- Працював заступником міністра інфраструктури, був керівником апарату Сумської обласної державної адміністрації, а до цього — заступником міністра розвитку громад і територій України.