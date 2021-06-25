Зеленский уволил главу Сумской ОГА и сразу назначил нового. Им стал Дмитрий Живицкий

Владимир Зеленский назначил Дмитрия Живицкого главой Сумской областной государственной администрации.
Соответствующий указ №273/2021 опубликовали на сайте ОП.
Президент лично встретился с Живицким в Офисе президента и вручил ему служебное удостоверение.
«Вы очень хорошо знаете Сумскую область, ведь это ваша родная область. Также вы хорошо осведомлены о проблемах, которые существуют в сфере дорожного хозяйства регионов. Уверен, что в качестве главы облгосадминистрации вы сможете использовать эти знания, и добьетесь конкретных результатов для развития области», — сказал президент.
Также указом №272/2021, обнародованном на сайте Офиса президента, Зеленский уволил Василия Хому с должности главы Сумской областной государственной администрации.
- Живицкий родился 1982 года в Сумах. В 2004 году окончил Сумской государственный университет по специальности «Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов», в 2019 году — Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности «Публичное управление и администрирование».
- Работал заместителем министра инфраструктуры, был руководителем аппарата Сумской облгосадминистрации, а до этого — заместителем министра развития общин и территорий Украины.