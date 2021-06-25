Проти мера Рівного порушили кримінальну справу. Він образив ромів

Правоохоронці порушили кримінальну справу проти мера Рівного Олександра Третяка через образу представників ромської національності.

Про це розповіли виданню «РБК-Україна» у пресслужбі місцевої поліції.

Справу порушили за статтею про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності.

«Так, відкрито провадження за цією статтею» — пояснили в поліції.

За цією статтею меру загрожує покарання у вигляді штрафу від 3 400 до 8 500 гривень або обмеження волі до п’яти років.