Проти мера Рівного порушили кримінальну справу. Він образив ромів

Правоохоронці порушили кримінальну справу проти мера Рівного Олександра Третяка через образу представників ромської національності.
Про це розповіли виданню «РБК-Україна» у пресслужбі місцевої поліції.
Справу порушили за статтею про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності.
«Так, відкрито провадження за цією статтею» — пояснили в поліції.
За цією статтею меру загрожує покарання у вигляді штрафу від 3 400 до 8 500 гривень або обмеження волі до п’яти років.
- Міський голова Рівного Олександр Третяк пригрозив, що насильно вивезе ромів із міста, але згодом попросив вибачення за сказане, мовляв, то були емоції. Після розголосу у ЗМІ Третяк визнав, що «відповів досить емоційно», і попросив вибачення. Він пояснив, що річ не в упередженому ставленні до осіб певної національності, а в порушенні Кримінального кодексу конкретними громадянами, незалежно від етнічного походження.