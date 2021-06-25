Против мэра Ровно возбудили уголовное дело. Он оскорбил ромов

Правоохранители возбудили уголовное дело против мэра Ровно Александра Третьяка из-за оскорбления представителей ромской национальности.
Об этом рассказали «РБК-Украина» в пресс-службе местной полиции.
Дело возбудили по статье о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства.
«Да, открыто производство по этой статье» — пояснили в полиции.
По этой статье мэру грозит наказание в виде штрафа от 3 400 до 8 500 гривен или ограничение свободы до пяти лет.
- Городской голова Ровно Александр Третьяк пригрозил, что насильно вывезет ромов из города, но впоследствии извинился за сказанное, мол, это были эмоции. После огласки в СМИ Третьяк признал, что «ответил весьма эмоционально», и извинился. Он пояснил, что дело не в предвзятом отношении к лицам определенной национальности, а в нарушении Уголовного кодекса конкретными гражданами, независимо от этнического происхождения.