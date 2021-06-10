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Мэр Ровно сначала пригрозил вывезти ромов из города, но потом извинился

Автор:
София Телишевская
Дата:
Мэр Ровно сначала пригрозил вывезти ромов из города, но потом извинился

Facebook

Городской голова Ровно Александр Третьяк пригрозил, что насильно вывезет ромов из города, но впоследствии извинился за сказанное, мол, это были эмоции.

Соответствующее заявление он сделал в эфире местного радио, а извинения опубликовал на своей странице в Facebook.

«Я очень сдерживаюсь в эмоциях. Но, наблюдая эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе... Я вижу, что идет к тому, что мы поступим радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье», — сказал городской голова.

После огласки в СМИ Третьяк решил извиниться и признал, что «ответил весьма эмоционально».

«В нашем обществе действительно сложилась сложная ситуация с противоправными действиями различных лиц, занимающихся попрошайничеством. Правоохранители пытаются с ними бороться, но безрезультатно, поскольку в нашем государстве попрошайничество официально не запрещено», — отметил мэр.

Он пояснил, что дело не в предвзятом отношении к лицам определенной национальности, а в нарушении Уголовного кодекса конкретными гражданами, независимо от этнического происхождения.

«Ровно — открытый для всех город, но мой долг как городского головы, которого выбрали для защиты интересов жителей Ровно, обязательно защищать жителей нашей общины», — отметил Третьяк.

Ранее на сайте городского совета Ровно появилась петиция с просьбой привлечь людей ромской национальности к ответственности за якобы выбивание окон в авто и вымогательство денег.