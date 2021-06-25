«Укрзалізниця» запускає додаткові потяги на святкові вихідні. Куди можна поїхати

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на святкові вихідні до Дня Конституції за шістьма маршрутами.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Зважаючи на велику популярність залізничного транспорту серед туристів і відпочивальників, «Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди на довгі вихідні до Дня Конституції України, який припадає на понеділок, 28 червня», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, додаткові поїзди курсуватимуть 25—29 червня.

Так, 25 червня о 13:25 і 27 червня об 14:15 з Києва вирушить поїзд № 767/768 до Херсону. У зворотному напрямку — 27 і 28 червня о 05:26.

Ще один додатковий потяг № 249/250 вирушатиме до Чернівців — з Києва 25 і 29 червня о 15:09, до столиці (через Івано-Франківськ) — 28 червня о 19:15.