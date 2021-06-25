Довженко-Центр заявив про можливе банкрутство через приватизацію двох корпусів

Національний центр Олександра Довженка заявив, що Фонд держмайна наказом від 1 червня виставив два його корпуси на приватизацію. Загалом у підпорядкуванні установи є чотири корпуси.
Довженко-Центр бачить у цьому загрозу банкрутства, йдеться в заяві.
Про приватизацію працівники дізналися 11 червня, коли отримали лист від регіонального відділення Фонду держмайна у Києві.
«Рішення про приватизацію ухвалили після того, як Міністерство культури та інформаційної політики надало свою «мовчазну згоду», — припускають у Центрі та запевняють, що будівлі, які планується приватизувати, приносять дохід у розмірі 15 мільйонів гривень на рік.
Таким чином продаж будівель може стати загрзою банкрутства для Центру, оскільки йдеться про 50% річного валового доходу. Відтак установа просить міністра культури Олександра Ткаченка втрутитись у ситуацію.
- 28 травня 2020 року Національний центр Олександра Довженка оголосив про настання стану неплатоспроможності — оборотні кошти підприємства вичерпано.
- Генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко подав у відставку. Своє рішення він пояснив тим, що центр не отримав фінансування, що може призвести до банкрутства. Очільниця Держкіно заявляла, що центру вистачить і 3,6 млн грн.
- У липні 2020 року Національний центр Олександра Довженка отримав 7,6 млн гривень, виділення яких напередодні схвалило Міністерство фінансів, підписавши бюджетний паспорт.