Новим директором Довженко-центру стане Олена Гончарук

Новим директором Національного центру Олександра Довженка за результатами конкурсу, який відбувся 15 квітня, стане Олена Гончарук.

Про це повідомили у пресслужбі Центру в Facebook.

Загалом до конкурсу були допущені шестеро кандидатів. Гончарук була саме тією кандидаткою, яку висував та підтримував колектив Центру.

«Ми щиро радіємо перемозі та бажаємо Олені сили, витримки та натхнення на новій посаді», — додали у Центрі.

Олена Гончарук — керівниця та менеджерка освітніх програм Музею кіно при Довженко-Центрі, який запрацював у 2019 році. Також вона є керівником піар-служби Національного художнього музею України (з лютого 2014 року).

«Суспільне» зазначає, що Гончарук єдина зі всіх кандидатів у своїй анкеті на конкурс відповіла «так» на питання: «чи має кандидат знання кіноархівної, музейної справи та сфери культурної спадщини». У мотиваційному листі Гончарук зазначила, що головним вектором діяльності Центру бачить розвиток кіноархіву.

Нагадаємо, попередній очільник — Іван Козленко — у травні торік оголосив, що подає у відставку. Своє рішення він пояснював тим, що Центр не отримав фінансування, що може призвести до банкрутства. Очільниця Держкіно заявляла, що центру вистачить і 3,6 млн грн.

Каденція Козленка у Центрі завершилася 18 березня цього року, подаватися на посаду директора знову відмовився. Він керував Центром з 2014 року.