Новым директором Довженко-центра станет Елена Гончарук

Новым директором Национального центра Александра Довженко по результатам конкурса, который состоялся 15 апреля, станет Елена Гончарук.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра в Facebook.

В общем к конкурсу были допущены шесть кандидатов. Гончарук была именно тем кандидатом, которого выдвигал и поддерживал коллектив Центра.

«Мы искренне радуемся победе и желаем Елене силы, выдержки и вдохновения на новой должности», — добавили в Центре.

Елена Гончарук — руководитель и менеджер образовательных программ Музея кино при Довженко-центре, который заработал в 2019 году. Также она является руководителем пиар-службы Национального художественного музея Украины (с февраля 2014 года).

«Суспільне» отмечает, что Гончарук единственная из всех кандидатов в своей анкете на конкурс ответила «да» на вопрос: «имеет ли кандидат знания киноархивного, музейного дела и сферы культурного наследия». В мотивационном письме Гончарук отметила, что главным вектором деятельности Центра видит развитие киноархива.

Напомним, предыдущий глава — Иван Козленко — в мае прошлого года объявил, что подает в отставку. Свое решение он объяснял тем, что Центр не получил финансирования, что может привести к банкротству. Руководительница Госкино заявляла, что центру хватит и 3,6 млн грн.

Каденция Козленко в Центре завершилась 18 марта этого года, подаваться на должность директора вновь отказался. Он руководил Центром с 2014 года.