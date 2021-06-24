Нардеп Кива повідомив, що його викликали на допит через шапку з радянською символікою

Народний депутат фракції «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива повідомив, що до спортзалу, де він тренується, прийшов слідчий Офісу генпрокурора та Держбюро розслідувань вручити йому повістку на допит за використання радянської символіки.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Киву запросили на допит як свідка до Офісу генпрокурора 30 червня. Допит стосується статті 436-1 — поширення комуністичної символіки.