Нардеп Кива повідомив, що його викликали на допит через шапку з радянською символікою

Народний депутат фракції «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива повідомив, що до спортзалу, де він тренується, прийшов слідчий Офісу генпрокурора та Держбюро розслідувань вручити йому повістку на допит за використання радянської символіки.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Киву запросили на допит як свідка до Офісу генпрокурора 30 червня. Допит стосується статті 436-1 — поширення комуністичної символіки.
Кива зазначив, що це через шапку, у якій він у січні поруч з тренером записав відео. Окрім того, за його словами, повістку хочуть вручити і його тренеру з боксу.
Нагадаємо, 25 січня 2016 року Вищий адміністративний суд України остаточно заборонив Комуністичну партію. Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки» набув чинності в травні 2015 року.