Нардеп Кива сообщил, что его вызвали на допрос из-за шапки с советской символикой

Народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщил, что в спортзал, где он тренируется, пришел следователь Офиса генпрокурора и Госбюро расследований вручить ему повестку на допрос из-за использования советской символики.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Киву пригласили на допрос в качестве свидетеля в Офис генпрокурора 30 июня. Допрос касается статьи 436-1 — распространение коммунистической символики.