Нардеп Кива сообщил, что его вызвали на допрос из-за шапки с советской символикой

Народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщил, что в спортзал, где он тренируется, пришел следователь Офиса генпрокурора и Госбюро расследований вручить ему повестку на допрос из-за использования советской символики.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Киву пригласили на допрос в качестве свидетеля в Офис генпрокурора 30 июня. Допрос касается статьи 436-1 — распространение коммунистической символики.
Кива отметил, что это из-за шапки, в которой он в январе рядом с тренером записал видео. Кроме того, по его словам, повестку хотят вручить и его тренеру по боксу.
Напомним, 25 января 2016 года Высший административный суд Украины окончательно запретил Коммунистическую партию. Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» вступил в силу в мае 2015 года.