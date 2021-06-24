У Криму ФСБ затримала жителя Сімферополя за звинуваченням у шпигунстві на користь України

В окупованому Криму співробітники ФСБ затримали жителя Сімферополя, який нібито шпигував на користь українських спецслужб. Чоловіка звинувачують у зборі інформації про польоти російської авіації.

Про це повідомляє РБК.

«Протягом тривалого часу російський громадянин з використанням спеціальних антенних і приймальних пристроїв отримував за завданням спецслужб України інформацію про польоти російської військової авіації», — сказано в заяві.

У ФСБ зазначили, що затриманий сприяв підриву безпеки РФ. Чоловіка заарештували і судитимуть за статтею про державну зраду (ст. 275 КК РФ).