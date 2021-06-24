В Крыму ФСБ задержала жителя Симферополя по обвинению в шпионаже в пользу Украины

В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, который якобы шпионил в пользу украинских спецслужб. Мужчину обвиняют в сборе информации о полетах российской авиации.

Об этом сообщает РБК.

«В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации», — сказано в заявлении.

В ФСБ отметили, что задержанный способствовал подрыву безопасности РФ. Мужчину арестовали и будут судить по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).