Россия выслала сотрудника интернет-регистратора, обвинив его в сотрудничестве с СБУ

Россия выслала гражданина Украины Алексея Семеняку, обвинив его в сотрудничестве с СБУ.

Об этом пишет Интерфакс.

По утверждению ФСБ России, «кураторами» Семеняки были старший оперуполномоченный по особо важным делам 2 отдела Первого управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ старший лейтенант Тимур Гасымов и заместитель начальника этого же управления подполковник Игорь Черняк.

У Семеняки изъяли гаджеты «с сообщениями от сотрудников СБУ», предлагающих помочь им в решении их рабочих вопросов и «имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности и интересам РФ».

Во время допроса Семеняка якобы подтвердил, что поддерживал отношения с представителями СБУ и оказывал им разноплановую консультационную помощь. Семеняке закрыли въезд в страну сроком на 25 лет, 3 июня он выехал из России.

Как пишет Insider, представленные ФСБ данные совпадают со сведениями о директоре по внешним связям компании RIPE NCC в Восточной Европе и Средней Азии Алексее Семеняке. Компания занимается регистрацией сайтов и доменов. Семеняка — уроженец Харькова, с 1994 года занимается сетевыми технологиями. Работал в Deutsche Bank, «Мегафоне», «Яндексе», с 2016 года — в RIPE NCC.