На «Книжковому Арсеналі» визначили найкрасивішу книгу України

Під час відкриття «Книжкового Арсеналу» у Києві журі оголосило переможця конкурсу «Найкращий книжковий дизайн». Загалом номінантів було 227.

Цьогоріч найкрасивіші книжки обирали вшосте, а церемонія нагородження транслювалась онлайн.

Перемогу здобула книга «НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи. Реконструкція знищеного 1933 року «Нарбутівського Збірника» від видавництва «Родовід». І тепер ця робота представить Україну на світовому конкурсі з дизайну на Франкфуртському книжковому ярмарку.