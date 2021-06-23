На «Книжковому Арсеналі» визначили найкрасивішу книгу України

Під час відкриття «Книжкового Арсеналу» у Києві журі оголосило переможця конкурсу «Найкращий книжковий дизайн». Загалом номінантів було 227.
Цьогоріч найкрасивіші книжки обирали вшосте, а церемонія нагородження транслювалась онлайн.
Перемогу здобула книга «НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи. Реконструкція знищеного 1933 року «Нарбутівського Збірника» від видавництва «Родовід». І тепер ця робота представить Україну на світовому конкурсі з дизайну на Франкфуртському книжковому ярмарку.
Монографію художника-ілюстратора Георгія Нарбута хотіли видати ще за життя митця, однак у 1920 році у віці тридцяти чотирьох років Нарбут несподівано помер. Видати його книгу вдалось тільки у 2020 році.
Видавництво «Родовід» змогло відтворити знищений «Нарбутівський Збірник», доповнивши його кількома текстами — спогадами друзів та колег. Видання містить понад 300 ілюстрацій.
- Ювілейний Х фестиваль «Книжковий Арсенал» стартував у Києві 23 червня і триватиме до 27 червня.
- В рамках фестивалю відбудеться понад 300 подій — презентацій, дискусій, концертів, перформансів, лекцій, виставок.