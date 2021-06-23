На «Книжном Арсенале» определили самую красивую книгу Украины

Во время открытия «Книжного Арсенала» в Киеве жюри объявило победителя конкурса «Лучший книжный дизайн». В целом номинантов было 227.

В этом году самые красивые книги выбирали в шестой раз, а церемония награждения транслировалась онлайн.

Победу одержала книга «НАРБУТ. Студии. Воспоминания. Письма. Реконструкция уничтоженного в 1933 году «Нарбутовского Сборника» от издательства «Родовид». И теперь эта работа представит Украину на всемирном конкурсе по дизайну на Франкфуртской книжной ярмарке.