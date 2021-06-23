ПАРЄ визнала, що Росія переслідує кримських татар

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про становище кримських татар в окупованому Криму.

За резолюцію проголосувало 73 депутати, проти — 13, а ще двоє утрималися, інформує нардеп Олексій Гончаренко.

Назву документа змінили на «Порушення прав людини, вчинені проти кримських татар у Криму», визнавши цим наявність таких порушень. Росія, у свою чергу, відмовилася від права пропонувати зміни до цього документа.

Член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко навів основні тези резолюції:

ПАРЄ вкотре підтверджує, що не визнає окупацію Криму та Севастополя Росією. Крим — це Україна.

Незаконна окупація Криму супроводжувалася насильством проти кримських татар.

ПАРЄ відзначає серйозне насильство, зокрема тортури, викрадення, заборону мирних мітингів та інших порушень прав людини, які чиняться проти кримських татар представниками російського режиму.

ПАРЄ закликає Росію негайно звільнити Крим, припинити використання російського законодавства в Криму, зокрема про «екстремізм» та «тероризм», а також скасувати рішення про заборону діяльності Меджлісу кримських татар, Мустафи Джемілєва та Рефата Чубарова.

Також Асамблея закликає РФ: