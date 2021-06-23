ПАСЕ признала, что Россия преследует крымских татар

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о положении крымских татар в оккупированном Крыму.

За резолюцию проголосовали 73 депутата, против — 13, а еще двое воздержались, сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Название документа изменили на «Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму», признав тем самым наличие таких нарушений. Россия, в свою очередь, отказалась от права предлагать изменения в этот документ.

Член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко назвал основные положения резолюции:

ПАСЕ в очередной раз подтверждает, что не признает оккупацию Крыма и Севастополя Россией. Крым — это Украина.

Незаконная оккупация Крыма сопровождалась насилием против крымских татар.

ПАСЕ отмечает серьезное насилие, в том числе пытки, похищения, запрет мирных митингов и другие нарушения прав человека, которые совершаются против крымских татар представителями российского режима.

ПАСЕ призывает Россию немедленно освободить Крым, прекратить использование российского законодательства в Крыму, в частности об «экстремизме» и «терроризме», а также отменить решение о запрете деятельности Меджлиса крымских татар, Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова.

Также Ассамблея призывает РФ: