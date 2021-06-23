«Євросолідарність» вимагає закрити кордон з Росією через зростання інфікування на коронавірус

Партія «Європейська солідарність» вимагає закрити кордон і остаточно припинити пасажирське сполучення з Росією через стрибок захворюваності на коронавірус.

Про це йдеться в заяві партії.

У ній акцентується увага на поширенні «дельта-штаму», який вже називають домінуючим.

«Науковці попереджають, що індійський штам «Дельта» значно заразніший та призводить до тяжчого перебігу хвороби. Ця мутація вдвічі підвищує ризик госпіталізації та в півтора разу частіше призводить до реанімації інфікованих. За прогнозом науковців, нова хвиля епідемії може накрити Україну ще до осені, якщо протягом найближчих днів не вдатись до жорсткого стримування хвороби на кордоні», — сказано в заяві.

«ЄС» вимагає терміново закрити кордон, припинити автомобільне і автобусне сполучення з Росією до нормалізації там ситуації. У партії вважають, що всі українці, які повертаються з РФ, вже повинні проходити самоізоляцію, а не тільки здавати тести.