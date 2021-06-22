Представник президента: За підсумками саміту «Кримської платформи» підпишуть документ про деокупацію півострова

Саміт «Кримської платформи» має ухвалити підсумковий документ, який охоплюватиме всі ключові питання, пов’язані з тимчасовою окупацією Криму.
Про це під час дискусії, організованої Німецьким фондом Маршалла, США, заявив представник президента в Криму Антон Кориневич, передає Укрінформ.
«Ми вважаємо, це буде дуже хороший результат, якщо саміт, який відбудеться 23 серпня в Києві, завершиться підсумковим документом, якоюсь політичною декларацією, яка міститиме всі ключові питання і проблемні сфери щодо тимчасової окупації Криму Російською Федерацією», — сказав він.
За словами Кориневича, нині на міжнародному рівні докладається багато дипломатичних та правозахисних зусиль, але досі не було всеосяжної, повноцінної міжнародної платформи, «де можна було б обговорювати всі питання, повʼязані з Кримом».
«Платформа діятиме на постійній основі, поки не відбудеться деокупація і реінтеграція Криму», — додав Кориневич.
- Саміт «Кримської платформи» відбудеться у Києві 23 серпня, напередодні Дня незалежності України. Участь у саміті візьмуть представники різних країн, зокрема США. «Кримська платформа» — це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України.
- «Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС і міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.