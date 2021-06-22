Представник президента: За підсумками саміту «Кримської платформи» підпишуть документ про деокупацію півострова

«Ми вважаємо, це буде дуже хороший результат, якщо саміт, який відбудеться 23 серпня в Києві, завершиться підсумковим документом, якоюсь політичною декларацією, яка міститиме всі ключові питання і проблемні сфери щодо тимчасової окупації Криму Російською Федерацією», — сказав він.

Про це під час дискусії, організованої Німецьким фондом Маршалла, США, заявив представник президента в Криму Антон Кориневич, передає Укрінформ .

За словами Кориневича, нині на міжнародному рівні докладається багато дипломатичних та правозахисних зусиль, але досі не було всеосяжної, повноцінної міжнародної платформи, «де можна було б обговорювати всі питання, повʼязані з Кримом».

«Платформа діятиме на постійній основі, поки не відбудеться деокупація і реінтеграція Криму», — додав Кориневич.