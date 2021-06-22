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Повітряні сили ЗСУ отримали модернізований винищувач МіГ-29

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Повітряні сили ЗСУ отримали модернізований винищувач МіГ-29

Укроборонпром

Львівський державний авіаційно-ремонтний завод після капітального ремонту і модернізації передав Повітряним силам ЗСУ черговий винищувач МіГ-29МУ1.

Про це інформує «Укроборонпром».

Літак успішно пройшов випробувальні польоти та відбув до місця дислокації ПС ЗСУ.

Фахівці заводу модернізували системи й обладнання та продовжили ресурсні показники винищувача. Зокрема, МіГ-29МУ1 отримав нову авіоніку та капітально відремонтовані двигуни.

Завдяки інтегрованому приймачу літак тепер має збільшену точність навігації і дальність застосування автоматизованих засобів інструментальної посадки. Заміна блока приймача бортової РЛС на більш сучасний дозволила підвищити її надійність. Також розширили спектр частот радіостанції згідно з вимогами ІКАО.

  • ДП «ЛДАРЗ» – єдине підприємство в Україні, яке відновлює МіГ-29 для Повітряних сил ЗСУ. Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком Збройних сил. Багатофункціональність винищувача дозволяє використовувати його для протиповітряної оборони і для завдання ударів.