Повітряні сили ЗСУ отримали модернізований винищувач МіГ-29

Завдяки інтегрованому приймачу літак тепер має збільшену точність навігації і дальність застосування автоматизованих засобів інструментальної посадки. Заміна блока приймача бортової РЛС на більш сучасний дозволила підвищити її надійність. Також розширили спектр частот радіостанції згідно з вимогами ІКАО.

ДП «ЛДАРЗ» – єдине підприємство в Україні, яке відновлює МіГ-29 для Повітряних сил ЗСУ. Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком Збройних сил. Багатофункціональність винищувача дозволяє використовувати його для протиповітряної оборони і для завдання ударів.