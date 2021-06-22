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Ашгабат посів перше місце в списку найдорожчих для експатів міст

Автор:
Костя Андрейковець
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Столиця Туркменістану Ашгабат посіла перше місце в списку найдорожчих міст для іноземних фахівців. Ще у 2018 році Ашгабат не входив і до першого десятка, а вже в 2020 році посів друге місце в списку.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного компанією Mercer.

Рейтинг формується на основі порівняння витрат, включаючи житло, транспорт, харчування та розваги. При цьому Нью-Йорк використовується в якості базового порівняння.

У цьому році Ашгабат вивела вперед фінансова криза в Туркменістані, яка призвела до браку продовольства та гіперінфляції. Це стало причиною зростання вартості життя в Ашгабаті за останні пару років.

Перша десятка найдорожчих міст для експатів виглядає так:

  • Ашгабат (Туркменістан);
  • Гонконг (Китай);
  • Бейрут (Ліван);
  • Токіо (Японія);
  • Цюрих (Швейцарія);
  • Шанхай (Китай);
  • Сінгапур;
  • Женева (Швейцарія);
  • Пекін (Китай);
  • Берн (Швейцарія).

Що стосується найдешевших міст для іноземних робітників, то в рейтингу Mercer останні місця у Тбілісі (Грузія), Лусаки (Замбія) і Бішкека (Киргизстан).