Ашгабат посів перше місце в списку найдорожчих для експатів міст

Столиця Туркменістану Ашгабат посіла перше місце в списку найдорожчих міст для іноземних фахівців. Ще у 2018 році Ашгабат не входив і до першого десятка, а вже в 2020 році посів друге місце в списку.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного компанією Mercer.

Рейтинг формується на основі порівняння витрат, включаючи житло, транспорт, харчування та розваги. При цьому Нью-Йорк використовується в якості базового порівняння.

У цьому році Ашгабат вивела вперед фінансова криза в Туркменістані, яка призвела до браку продовольства та гіперінфляції. Це стало причиною зростання вартості життя в Ашгабаті за останні пару років.

Перша десятка найдорожчих міст для експатів виглядає так:

Ашгабат (Туркменістан);

Гонконг (Китай);

Бейрут (Ліван);

Токіо (Японія);

Цюрих (Швейцарія);

Шанхай (Китай);

Сінгапур;

Женева (Швейцарія);

Пекін (Китай);

Берн (Швейцарія).

Що стосується найдешевших міст для іноземних робітників, то в рейтингу Mercer останні місця у Тбілісі (Грузія), Лусаки (Замбія) і Бішкека (Киргизстан).