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Ашхабад занял первое место в списке самых дорогих для экспатов городов

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

Столица Туркменистана Ашхабад заняла первое место в списке самых дорогих городов для иностранных специалистов. Еще в 2018 году Ашхабад не входил и в первую десятку, а уже в 2020 году занял второе место в списке.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Mercer.

Рейтинг формируется на основе сравнения расходов, включая жилье, транспорт, питание и развлечения. При этом Нью-Йорк используется в качестве базового сравнения.

В этом году Ашхабад вывел вперед финансовый кризис в Туркменистане, который привел к нехватке продовольствия и гиперинфляции. Это стало причиной роста стоимости жизни в Ашхабаде за последние пару лет.

Первая десятка самых дорогих городов для экспатов выглядит так:

  • Ашхабад (Туркменистан);
  • Гонконг (Китай);
  • Бейрут (Ливан);
  • Токио (Япония);
  • Цюрих (Швейцария);
  • Шанхай (Китай);
  • Сингапур;
  • Женева (Швейцария);
  • Пекин (Китай);
  • Берн (Швейцария).

Что касается самых дешевых городов для иностранных рабочих, то в рейтинге Mercer последние места у Тбилиси (Грузия), Лусаки (Замбия) и Бишкека (Кыргызстан).