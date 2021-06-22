Ашхабад занял первое место в списке самых дорогих для экспатов городов

Столица Туркменистана Ашхабад заняла первое место в списке самых дорогих городов для иностранных специалистов. Еще в 2018 году Ашхабад не входил и в первую десятку, а уже в 2020 году занял второе место в списке.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Mercer.

Рейтинг формируется на основе сравнения расходов, включая жилье, транспорт, питание и развлечения. При этом Нью-Йорк используется в качестве базового сравнения.

В этом году Ашхабад вывел вперед финансовый кризис в Туркменистане, который привел к нехватке продовольствия и гиперинфляции. Это стало причиной роста стоимости жизни в Ашхабаде за последние пару лет.

Первая десятка самых дорогих городов для экспатов выглядит так:

Ашхабад (Туркменистан);

Гонконг (Китай);

Бейрут (Ливан);

Токио (Япония);

Цюрих (Швейцария);

Шанхай (Китай);

Сингапур;

Женева (Швейцария);

Пекин (Китай);

Берн (Швейцария).

Что касается самых дешевых городов для иностранных рабочих, то в рейтинге Mercer последние места у Тбилиси (Грузия), Лусаки (Замбия) и Бишкека (Кыргызстан).