Глава «Укроборонпрому» Гусєв розповів, як отримав посаду і чому спочатку не хотів йти в концерн

Керівник концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв розповів, що опинився на цій посаді з ініціативи президента, який був задоволений його роботою як глави Херсонської області. Але спочатку він не хотів, адже це «непроста структура».

Про це він розповів в інтерв’ю «Бабелю».

Гусєв зазначив, що за ті півтора року, що він очолював Херсонську облдержадміністрацію, президент Володимир Зеленський приїжджав в область шість разів і залишився задоволений показниками «Великого будівництва» та інших проєктів. У листопаді Зеленський зателефонував і запросив на розмову.

«Він сказав: “Я вважаю, що тобі потрібно йти в «Укроборонпром»”. Я не дуже хотів йти в «Укроборонпром», тому що... Ну, це непроста структура, про неефективність якої завжди ходили легенди. Але зараз я радий, що президент вирішив саме так», — зазначив Гусєв.