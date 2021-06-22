Глава «Укроборонпрома» Гусев рассказал, как получил должность и почему сначала не хотел идти в концерн

Руководитель концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев рассказал, что оказался на этой должности по инициативе президента, который был доволен его работой в качестве главы Херсонской области. Но сначала он не хотел, поскольку это «сложная структура».

Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».

Гусев отметил, что за те полтора года, что он возглавлял Херсонскую облгосадминистрацию, президент Владимир Зеленский приезжал в область шесть раз и остался доволен показателями «Большого строительства» и других проектов. В один из ноябрьских дней Зеленский позвонил и пригласил на разговор.

«Он сказал: “Я считаю, что тебе нужно идти в «Укроборонпром»”. Я не очень хотел идти в «Укроборонпром», потому что… Ну, это непростая структура, о неэффективности которой всегда ходили легенды. Но сейчас я рад, что президент решил именно так», — отметил Гусев.