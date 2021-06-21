Новини

США випробували свій авіаносець за допомогою вибуху. Корабель встояв, а бомба спричинила землетрус

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
США випробували свій авіаносець за допомогою вибуху. Корабель встояв, а бомба спричинила землетрус

U.S. Navy

Військово-морські сили США випробували свій авіаносець Gerald R. Ford за допомогою вибуху. Корабель залишився цілим, а бомба спричинила землетрус магнітудою 3.9.

Про це пише пресслужба ВМС США.

Випробування провели біля східного узбережжя США, в Атлантичному океані. Подібним тестам піддається майже кожен американський авіаносець, вони мають назву Full Ship Shock Trials.

1 3

U.S. Navy

Для таких випробувань біля кораблів влаштовують керований вибух потужної вибухівки вагою понад 18 тисяч кілограмів.

Після тестів авіаносець вирушить на додаткове обслуговування та ремонт.

  • Американський авіаносець Gerald R. Ford — один із найбільш сучасних американських авіаносців. Його спустили на воду у 2013 році, а офіційно прийняли на озброєння лише в 2017 році. Екіпаж корабля — майже 5 тисяч військових. На своєму борту він може тримати близько 90 різних літаків, гелікоптерів та безпілотників.