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США испытали свой авианосец с помощью взрыва. Корабль устоял, а бомба вызвала землетрясение

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
США испытали свой авианосец с помощью взрыва. Корабль устоял, а бомба вызвала землетрясение

U.S. Navy

Военно-морские силы США испытали свой авианосец Gerald R. Ford с помощью взрыва. Корабль остался целым, а бомба вызвала землетрясение магнитудой 3.9.

Об этом пишет пресс-служба ВМС США.

Испытания провели у восточного побережья США, в Атлантическом океане. Подобные тесты проходит практически каждый американский авианосец, они называются Full Ship Shock Trials.

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U.S. Navy

Для таких испытаний вблизи кораблей устраивают управляемый взрыв мощной взрывчатки весом более 18 тысяч килограммов.

После тестов авианосец отправится на дополнительное обслуживание и ремонт.

  • Американский авианосец Gerald R. Ford — один из самых современных американских авианосцев. Его спустили на воду в 2013 году, а официально приняли на вооружение только в 2017 году. Экипаж корабля — почти 5 тысяч военных. На своем борту он может вместить около 90 различных самолетов, вертолетов и беспилотников.