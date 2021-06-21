США испытали свой авианосец с помощью взрыва. Корабль устоял, а бомба вызвала землетрясение

Военно-морские силы США испытали свой авианосец Gerald R. Ford с помощью взрыва. Корабль остался целым, а бомба вызвала землетрясение магнитудой 3.9.

Об этом пишет пресс-служба ВМС США.

Испытания провели у восточного побережья США, в Атлантическом океане. Подобные тесты проходит практически каждый американский авианосец, они называются Full Ship Shock Trials.

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Для таких испытаний вблизи кораблей устраивают управляемый взрыв мощной взрывчатки весом более 18 тысяч килограммов.

После тестов авианосец отправится на дополнительное обслуживание и ремонт.