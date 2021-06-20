У «Борисполі» затримали іноземця, який намагався незаконно провезти діаманти на 1 мільйон гривень

За словами прикордонників, про незаконне переміщення коштовних каменів їм стало відомо завчасно.

Про це повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби.

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримали іноземця, який намагався ввезти до України діаманти на 1 мільйон гривень.

Під час огляду багажу та ручної поклажі одного з пасажирів рейсу «Тель-Авів – Київ» вони разом із митниками виявили браслет із білого золота та каблучку, оздоблені діамантами, а також два діаманти жовтого кольору з сертифікатами GIA загальною вагою 2.21 карат.

Наразі на громадянина Ізраїлю 1962 року народження склали протокол про порушення митних правил за статтею 471 (Порушення порядку проходження митного контролю) Митного кодексу України.