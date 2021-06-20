У «Борисполі» затримали іноземця, який намагався незаконно провезти діаманти на 1 мільйон гривень

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримали іноземця, який намагався ввезти до України діаманти на 1 мільйон гривень.
Про це повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби.
За словами прикордонників, про незаконне переміщення коштовних каменів їм стало відомо завчасно.
Під час огляду багажу та ручної поклажі одного з пасажирів рейсу «Тель-Авів – Київ» вони разом із митниками виявили браслет із білого золота та каблучку, оздоблені діамантами, а також два діаманти жовтого кольору з сертифікатами GIA загальною вагою 2.21 карат.
Наразі на громадянина Ізраїлю 1962 року народження склали протокол про порушення митних правил за статтею 471 (Порушення порядку проходження митного контролю) Митного кодексу України.
- Раніше київські митники виявили у міжнародних посилках 64 діаманти різного розміру та кольору, які відправили під виглядом розподільників документів. Загальна орієнтовна вартість коштовного каміння — $11,6 тисячі (319 тисяч гривень).
- Перед цим у «Борисполі» затримали двох жінок за контрабанду діамантів на 17 млн гривень. Вага пакетів із діамантами була понад 50 грамів.