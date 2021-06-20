В «Борисполе» задержали иностранца, который пытался незаконно провезти бриллианты на 1 миллион гривен

В международном аэропорту «Борисполь» задержали иностранца, который пытался ввезти в Украину бриллианты на 1 миллион гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.
По словам пограничников, о незаконном перемещении драгоценных камней им стало известно заранее.
Во время досмотра багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса «Тель-Авив — Киев» они вместе с таможенниками обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами GIA общим весом 2.21 карат.
Сейчас на гражданина Израиля 1962 года составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 (Нарушение порядка прохождения таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.
- Ранее киевские таможенники обнаружили в международных посылках 64 бриллианта различного размера и цвета, которые отправили под видом распределителей документов. Общая ориентировочная стоимость драгоценных камней — $11,6 тысячи (319 тысяч гривен).
- Перед этим в «Борисполе» задержали двух женщин за контрабанду бриллиантов на 17 млн гривен. Вес пакетов с бриллиантами был более 50 граммов.