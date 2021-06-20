В «Борисполе» задержали иностранца, который пытался незаконно провезти бриллианты на 1 миллион гривен

По словам пограничников, о незаконном перемещении драгоценных камней им стало известно заранее.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

В международном аэропорту «Борисполь» задержали иностранца, который пытался ввезти в Украину бриллианты на 1 миллион гривен.

Во время досмотра багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса «Тель-Авив — Киев» они вместе с таможенниками обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами GIA общим весом 2.21 карат.

Сейчас на гражданина Израиля 1962 года составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 (Нарушение порядка прохождения таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.