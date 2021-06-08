Киевская таможня выявила более полусотни бриллиантов в посылках из США. Их задекларировали как распределители документов

По данным таможенников, общая ориентировочная стоимость драгоценных камней — $11,6 тысячи (319 тысяч гривен). В частности, в посылках были 61 цветной камень, из которых только два самых крупных желтых стоят $5,3 тысячи, три бесцветных бриллианта стоимостью $2,9 тысячи и два алмаза необычного небесно-голубого цвета с зеленым оттенком.

Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

Киевские таможенники выявили в международных посылках 64 бриллианта различного размера и цвета, которые отправили под видом распределителей документов.

Как отмечается, бриллианты прибыли в Украину из американского города Балтимор и направлялись киевлянину и жителям Днепра.

Во время таможенного досмотра таможенники выявили камни в зип-пакетах с рукописными пометками, характерными для драгоценных камней (масса, цвет, чистота и т. д.), однако в декларациях посылок ценность «распределителей документов» была установлена на уровне 0 долларов.

Согласно результатам экспертизы, выявленные драгоценные камни — бриллианты бриллиантовой огранки желтых, коричневых и голубых цветов и оттенков, а также бесцветные. Масса самого большого (6,51 х 6,47 х 4,14 мм) камня — 1,07 карата.

Сейчас бриллианты изъяты, таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил ст. 472 (Недекларирование товаров) Таможенного кодекса Украины.